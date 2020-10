Hasta el 10 de noviembre se receptan las postulaciones para participar en la lotería de visas

El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos otorgará este año 55 mil residencias, a través de la lotería de visas, proceso cuya elegibilidad empezó el 7 de octubre y culminará el 10 de noviembre del presente año.



Entre los requisitos que deben cumplir los postulantes están: Tener estudios secundarios terminados y haber nacido en alguno de los países habilitados (es decir en Ecuador, país que puede aplicar al programa).

El Programa de Visas de Inmigrantes por Diversidad es administrado anualmente por el Departamento de Estado a fin de proporcionar una nueva categoría de inmigrantes llamados “inmigrantes por diversificación” (inmigrantes por visas por diversidad). Este proceso, correspondiente al 2022, se abrirá a las 12:00 pm (11:00 hora de Ecuador) del 7 de octubre y se extenderá hasta 12:00 pm (11:00 hora de Ecuador) del 10 de noviembre.



El solicitante debe reunir algunos de los dos requisitos para solicitar al programa DV que son: educación o capacitación.



Educación o capacitación:



El solicitante debe haber concluido y aprobado la enseñanza secundaria o su equivalente, que se define como haber cursado doce años de educación primaria y secundaria; o tener dos años de experiencia laboral dentro de los últimos cinco años, en una profesión u oficio cuyo desempeño requiera al menos dos años de capacitación o experiencia. ara determinar la idoneidad de la experiencia laboral se empleará la base de datos del Ministerio de Trabajo de los Estados Unidos, O*Net OnLine.



Los solicitantes pueden acceder a la lista de las profesiones consideradas idóneas por el Ministerio de Trabajo en la página web de Asuntos Consulares (Consular Affairs). Si el solicitante no puede reunir estos requisitos, no debe completar la solicitud para programa de DV.



Solamente hay una manera de participar en el sorteo de visas por diversidad. Los solicitantes deben presentar el formulario de inscripción para la visa por diversidad en forma electrónica, el cual está disponible únicamente en la siguiente página web: http://www.dvlottery.state.gov/. Si no se completa el formulario en su totalidad, se descalificará la inscripción del solicitante.



Los solicitantes serán seleccionados al azar por sistema computarizado entre todas las solicitudes que califican. Los seleccionados no serán notificados por email. Cualquier email notificando a los solicitantes que han sido seleccionados para el Programa DV, no es legítimo. Los solicitantes solo pueden acceder a la información sobre su registro a través de la página de registración. (I)