Ministra de Educación responde a dirigentes de la UNE

La mañana de este lunes 1 de julio el profesor Hilario Beltrán, presidente de la UNE del Guayas, y dirigentes del Frente de Lucha por el Ingreso al Magisterio (FLIM) acudieron a los exteriores del edificio José Joaquín Gallegos Lara, en Guayaquil, a pedir que la nueva Ministra de Educación, Monserrat Creamer, reforme el Acuerdo 0027 firmado por el exministro Milton Luna.

En dicho acuerdo, aseguran, se eliminó la calidad de elegibles y ganadores a más de 37 mil maestros que participaron en los procesos Quiero Ser Maestro 1, 2, 3, 4 y 5 y que por disposición de la Ley Orgánica de Educación (LOEI), esta Cartera de Estado tiene la facultad de entregarles nombramientos definitivos y no obligarlos a participar en nuevos concursos.

En respuesta a ello, en su primer día como ministra de Educación, Creamer se refirió al proceso Quiero ser Maestro 6. Hasta el viernes habían 20.587 aspirantes a maestros inscritos.

Resaltó que su prioridad son los estudiantes y que en ellos se debe invertir. Garantizó que continuará con la revalorización de la carrera docente, como una línea de acción prioritaria de la Autoridad Educativa Nacional. Por ello trabajará junto con el Instituto Nacional de Evaluación (Ineval).

Mediante un comunicado, Creamer explicó que en octubre de este 2019 se realizará el proceso de evaluación dirigido a los docentes con nombramiento, lo cual es un insumo para mejorar su desempeño y gestión, y además les permitirá acceder al proceso de recategorización.

Informó que en noviembre, los docentes del QSM1 al QSM 5 tendrán la oportunidad de recuperar su elegibilidad.

Además, dentro de esta línea de acción se evaluarán las iniciativas de formación inicial y continua que impulsa el Estado, y se fortalecerán las oportunidades de formación y de profesionalización para los maestros.

"Cuento con ustedes para el logro de este gran objetivo común: la calidad educativa que construimos juntos, para la transformación del país", dijo Creamer.

De su lado, Beltrán aseguró que el miércoles 3 de julio acudirán hasta la Asamblea Nacional para plantear la reforma. Allí -agrega - serán recibidos por el presidente de la Comisión de Educación.

"Realmente nosotros nos preocupa que que los maestros hayan estado durante muchos años haciendo estos concursos de Quiero Ser Maestro desde el 2012. Hoy ellos plantean que sólo los de Quiero Ser Maestro 6 pueden terminar el proceso mientras que los otros no los han tomado en cuenta. Cuando ingresan a la página del Ministerio a ellos les aparece que ya no son elegibles. La ministra tiene que reformar el acuerdo, el cual le quita la elegibilidad a todos los compañeros. Nos es culpa de ellos que no hayan realizado la clase demostrativa sino del Ministerio de Educación", apuntó.

El dirigente señaló que hay 37.000 maestros que están siendo perjudicados. De ellos 14.000 son solo de Guayas. (I)