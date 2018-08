MinEduc busca identificar los principales problemas pedagógicos de los docentes

El Ministerio de Educación desarrolla este miércoles 1 de agosto, un taller de Formación, Capacitación y Desarrollo Profesional Docente. Participan 1.000 maestros de diferentes provincias del país.

La jornada se realiza en la unidad educativa Vicente Rocafuerte de Guayaquil, donde los profesores identificarán las principales necesidades de capacitación y formación continua para mejorar las competencias pedagógicas dentro del aula.

Se han conformado 32 mesas de trabajo de acuerdo a las asignaturas, programas y ofertas educativas, las mismas apuntan a recoger los mejores aportes de los docentes y consensuar con la Red de Maestros los lineamientos para la capacitación.

Mónica Reinoso, viceministra de Gestión Educativa, aseguró que deberán identificar los principales problemas pedagógicos que tienen en las distintas disciplinas y niveles educativos.

También recordó que en 2016 la prueba Ser Maestro del Ineval rendida por maestros dio como resultado que el 76,2% alcanzó un puntaje de 700 puntos. "Se requería impulsar programas de capacitación".

Wilmer Santacruz, coordinador de la Red de Maestros, aseguró que ''hoy vamos a dialogar y extraer las mejores resoluciones en cuanto a capacitación docente. También coordinaremos junto a la Universidad Nacional de Educación de Ecuador (UNAE) la profesionalización para los maestros que no cuentan con título de tercer nivel''.

Jorge Orbe, subsecretario de Desarrollo Profesional Educativo, informó que de los 165.000 docentes en el magisterio, 8.000 no tienen título y solo son bachilleres. Asimismo, detalló que de 9.000 docentes de inglés, solo 2.715 tienen certificación B2 que es haber aprobado el nivel intermedio del idioma y el resto no la tiene. "Las universidades otorgaron el título a profesores de inglés que no saben el idioma".

Explicó que en las mesas se establecerán ciertos objetivos: definir la asignatura, identificar las problemáticas del maestro y a partir de ello definir las necesidades de capacitación docente en inglés, matemáticas, ciencias sociales y diferentes materias.

Decanos de 32 facultades de Universidades, ONG y Organizaciones internacionales participan en la actividad que se extenderá hasta la tarde. (I)