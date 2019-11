Mares subirán 20 centímetros en 2300

A menos que los gobiernos intervengan drásticamente para reducir las emisiones de carbono, las acumuladas en la última década y media por sí solas causarán un aumento de 20 centímetros en el nivel de los mares hacia 2300, según un informe publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

El estudio encabezado por investigadores de Climate Analytics, una red de científicos formada en 2008 y con oficinas en Berlín, Lomé, Nueva York y Perth, y el Instituto Postdam para Investigación del Impacto Climático, financiado por el gobierno alemán, calculó cuánto del aumento del nivel de los mares se deberá a emisiones de gas causadas por humanos.

El informe es el primero que ha cuantificado la contribución de las actividades humanas a las emisiones que causan el efecto invernadero si los países cumplieran con los compromisos del Acuerdo de París firmado en 2015 y que expira en 2030. (I)