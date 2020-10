El cambio climático, responsable de las temperaturas récord del mar

El calentamiento global está impulsando un aumento sin precedentes de la temperatura del mar, incluso en el Mediterráneo, según un nuevo estudio publicado en Journal of Operational Oceanography.



Los datos del Servicio de Monitoreo del Medio Marino Copernicus (CMEMS) de la Unión Europea (UE) aumentarán las preocupaciones sobre la amenaza a los mares y océanos del mundo por el cambio climático.



El Informe sobre el estado del océano revela una tendencia general a nivel mundial del calentamiento de la superficie según la evidencia de 1993 a 2018, con el mayor aumento en el Océano Ártico.



Los mares europeos experimentaron temperaturas récord en 2018, un fenómeno que los investigadores atribuyen a condiciones climáticas extremas: una ola de calor marino que duró varios meses.



En el mismo año, se produjo una gran masa de agua cálida en el noreste del Océano Pacífico, según el informe. Esto fue similar a una ola de calor marina, denominada 'la mancha', que se detectó por primera vez en 2013 y tuvo efectos devastadores en la vida marina.



Ahora, los autores del estudio piden una mejor supervisión para proporcionar mejores datos y conocimientos. Argumentan que esto ayudará a los países a avanzar hacia el uso sostenible de los mares y océanos, que son una fuente esencial de alimentos, energía y otros recursos.



Los hallazgos del informe confirman aumentos récord en la temperatura del mar



"Los cambios en el océano han impactado estos servicios de los ecosistemas (oceánicos) y los han extendido hasta límites insostenibles", dicen Karina von Schuckmann y Pierre-Yves Le Traon, los editores del informe.



"Más que nunca se requiere un monitoreo, evaluación y reporte a largo plazo, completo y sistemático del océano. Esto es para asegurar una gestión sustentable del océano basada en la ciencia para beneficio social".



Acidificación



El Informe sobre el estado del océano identifica otras tensiones importantes en los mares y océanos del mundo debido al cambio climático, incluida la acidificación causada por la absorción de dióxido de carbono de la atmósfera, el aumento del nivel del mar, la pérdida de oxígeno y el retroceso del hielo marino.



La evidencia a largo plazo del calentamiento global descrita en el informe incluye una disminución durante 30 años de hasta dos días en el período de la capa de hielo del Mar Báltico y una aceleración en el aumento medio global del nivel del mar.



