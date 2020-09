La industria de delfinarios reinicia su actividad pese a la crítica del cautiverio de estos mamíferos

Protección Animal Mundial colgó a inicios de este mes de septiembre, en Youtube, el tráiler de lo que será el documental "El secreto detrás de su sonrisa", que se presentará este martes 8 de septiembre a escala internacional, sobre cómo son en realidad los delfinarios en el mundo, lo que el público no ve, pero específicamente los de México, y cómo la conservación de estos mamíferos en realidad no es el objetivo.



"Yo siempre he dicho que en los delfinarios no solo entrenan a los delfines sino también entrenan a los entenadores", quien revela esta historia es una exentrenadora.



"Te programan desde lo que tienes que decir, cómo lo tienes que decir, porque te hacen creer que ellos son los expertos, los que saben todo sobre los mamíferios marinos", relata.





El 11 de mayo de 2020, el portal mexicano El Economista publicó una noticia haciendo referencia a que tras la cuarentena, los delfinarios del Caribe mexicano se preparaban para la reapertura.



Cita que de los 20 millones de dólares que Dolphin Discovery invertirá para este año (2020), 50% de los recursos será destinados para la construcción de un nuevo proyecto.



Dicho portal precisa que la firma cancunense Dolphin Discovery anunció que luego de dos meses de haber suspendido operaciones por la pandemia de Covid-19, tentativamente podrían iniciar la reapertura de algunos de sus delfinarios en el Caribe mexicano, Los Cabos, Puerto Vallarta y Florida (Estados Unidos) durante la primera mitad de junio.



Para la segunda mitad de junio anticiparon la reapertura de sus tres parques en Italia: Zoomarine, Acquajoss y Aquafelix; para julio el Aquarium Mar del Plata en Argentina, así como sus delfinarios en Jamaica y República Dominicana.



Detalló que los parques y delfinarios del grupo se encuentran cerrados al público, pero se mantienen los cuidados tanto a las especies en cautiverio como a las instalaciones, “por lo que el reinicio de operaciones no requerirá de mucha preparación previa”.



Hasta agosto podrán reanudar operaciones en las islas Gran Cayman y St Kitts, solo si los cruceros reanudan sus itinerarios en ambos destinos, publicó el citado medio.



Asimismo, se dettala que el nuevo delfinario de la marca en Cancún se comenzaría a construir este 2020 en un predio cercano al hotel Moon Palace de Cancún, en la carretera sobre la Carretera Federal 307 Reforma Agraria-Puerto Juárez, pero por la contingencia sanitaria es uno de las obras suspendidas en el estado.



En una entrevista previa, Eduardo Albor Villanueva, director general de la empresa, expuso que con esta inversión buscan consolidar al Caribe mexicano como la plaza más importante de todo el grupo, con más de 500.000 visitantes al año, la cuarta parte de los 2 millones de turistas que reciben anualmente en sus más de 20 delfinarios y parques acuáticos.



Antes de la crisis sanitaria, Albor Villanueva anticipaba que en el 2020 seguiría la perspectiva de crecimiento para el grupo a razón de 6% anual en número visitantes, con lo cual afianzarán su posición como la firma más grande de nado de delfines a nivel mundial.



Actualmente, Quintana Roo concentra 17 de los 34 delfinarios que hay en el país. A nivel nacional los delfinarios generan 15,000 empleos directos e indirectos, a lo largo de todo un encadenamiento de productos y servicios que van desde la proveeduría de insumos, uniformes, pescado; servicios de fotografía, mantenimiento de obra, muelles, palapas, servicios veterinarios especializados, etcétera, según datos de la Asociación Mexicana de Hábitats para la interacción y Protección de Mamíferos (AMHMAR).





Lucha contra los delfinarios



Pero la lucha contra los delfinarios no es de ahora. La cuenta de Twitter SOS Delfines compartió en 2016, un artículo titulado: "Científicos, abogados y activistas buscan el fin de la industria de delfinarios en México y el Caribe".



En dicho artículo se señala que la Comisión Interamericana para la Biodiversidad Marina, un órgano colegiado internacional une estudios e investigaciones científicas con acciones legales nacionales e internacionales para poner punto final a la industria del cautiverio de cetáceos en México y El Caribe. Además busca desarrollar trabajos para la defensa de los arrecifes de coral y la biodiversidad marina.



Neurocientíficos, biólogos marinos, bioquímicos, juristas y organizaciones con sede en Estados Unidos como The Whale Sanctuary Project, Dolphin Project, Racing Extinction; otras mexicanas entre las que destacan Derecho Sin Fronteras, Marea Azul, Nuevo Ciclo, Delfines en Libertad; Fundemar, de República Dominicana y la internacional Global Coral Reef Alliance, entre otras, integran las comisiones que iniciaron trabajos desde el 22 de octubre pasado (2016).



En palabras del maestro Víctor Hirales, presidente y fundador de Derecho Sin Fronteras, la Comisión busca en primera instancia impedir las prácticas de criaderos de delfines con fines comerciales, ya que los expertos han llegado a la conclusión de que los delfinarios son un negocio cuyo principal objeto es la obtención de ganancias, sin importar que ponen en riesgo la conservación de estos mamíferos marinos.



En 2009, el parque ecológico Xcaret ubicado a unos 80 kilómetros de Cancún y la empresa Delphinus obtuvieron un récord Guinness por tener el mayor número de nacimientos de crías de delfín a lo largo de un año en un solo delfinario, con once.



En abril de 2017, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 242 votos a favor, cero abstenciones y 190 votos en contra el dictamen que reforma el cuarto párrafo del artículo 60 bis de la Ley General de Vida Silvestre, para prohibir el uso de mamíferos marinos, cualquiera que sea su especie, en espectáculos fijos o itinerantes.



Una reforma para después de 50 años



Esta reforma, enfocada en la prohibición del uso de animales marinos en los llamados delfinarios, comenzaría a aplicarse dentro de 50 años, apuntó el diario Reforma, ya que se estableció un periodo para que las hembras que actualmente existan en esos sitios puedan procrear otra generación.



La oposición había impedido al menos en un par de ocasiones que el Partido Verde Ecologista tuviera éxito con su reforma (no hubo quórum), acusando que la iniciativa perseguía intereses políticos y económicos, antes que ambientales.



En tanto el coordinador de los verdes, Jesús Sesma, defendió la iniciativa. “Es tiempo de decir basta a la esclavitud de esos animales, ya que existe evidencia del maltrato y la crueldad en las que viven”.



Incluso Change.org inició la campaña"Alto a los delfinarios en México¡ Reemplacen a los delfines por una opción más ética".



"Le pedimos a la industria de los delfinarios que reemplacen a sus delfines (tursiops truncatus) por réplicas animatrónicas (robots con alta tecnología) para utilizarlos en sus shows , interacciones forzadas con humanos y terapias", dice Change.org.



La organización señala: "Basta de explotar a delfines en tanques y piscinas de hoteles, los delfines son forzados a cargar personas a cambio de un poco de comida en las peores condiciones, confinados en tanques de concreto sin ningún estimulo natural, el maltrato a los delfines se ve reflejado en su salud. Un alto indice de delfines en cautiverio mueren a causa del estrés crónico, paros cardíacos, bronco aspiración, problemas hepáticos, insuficiencia renal, choques sépticos y fracturas axiales debido a las actividades forzadas que realizan para entretener personas".



Existe basta literatura científica la cual afirma que la vida de un mamífero marino en cautiverio se limita muy considerablemente y que a su vez brinda poco a la conservación de sus contrapartes silvestres, como lo afirma la industria de los delfinarios.



Prohibición



Los espectáculos con delfines y la utilización de estos animales en terapias quedaron prohibidos en la Ciudad de México el martes 1 de agosto de 2017, por decisión de los diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, quienes aprobaron distintas reformas en materia ambiental.



Con 40 votos a favor, cero en contra y 26 legisladores que no acudieron a la votación, fue aprobado un dictamen presentado por las comisiones unidas del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático y de Administración Pública Local, derivado de una iniciativa del diputado Xavier López Adame, del Partido Verde Ecologista de México.



El dictamen aprobado reforma diversos artículos de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México y la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos para el Distrito Federal.





“Queda prohibido por cualquier motivo (…) la utilización de mamíferos marinos, cualquiera que sea la especie en actividades de espectáculo, manejo, adiestramiento, entretenimiento y terapia. Queda exceptuada la exhibición de estas especies en los acuarios”, indica la reforma.



Los establecimientos dedicados a la celebración de espectáculos con delfines así como aquellos dedicados al adiestramiento o a dar terapias con esos animales tendrán tres meses, a partir de la entrada en vigor del decreto, para asegurar a los animales con base en la normatividad vigente o trasladarlos a santuarios.



Quienes no cumplan con las nuevas reglas serán sancionados con el equivalente de dos mil a cuatro mil veces la unidad de medida y actualización, es decir, de 113 mil hasta 300 mil 960 pesos, de acuerdo con un comunicado de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).



El diputado Xavier López Adame indicó que Dolphin Discovery Six Flags México está catalogado como el sexto peor delfinario de América para albergar delfines según la Organización Internacional de Protección de los Animales, misma que dio a conocer en julio del año pasado (2016) la lista de los diez peores estanques para delfines en América del Norte.

Estos son: 1. SeaWorld, San Antonio, Texas; San Diego, California; Orlando Florida; 2. Marineland, Cataratas del Niágara, Ontario, Canadá; 3 Puerto Aventuras Dolphin Discovery, Riviera Maya, Quintana Roo, México; 4. Acuario de Atlanta, Georgia; 5. Miami Seaquarium; 6. Six Flags México, Ciudad de México, México; 7. Instituto de Estudios de Mamíferos Marinos, Gulfport, Mississippi e Innominado nuevo establecimiento previsto por el mismo propietario también en Gulfport, Mississippi; 8. Mirage Hotel, Las Vegas, Nevada; 9. Vancouver Aquarium, Vancouver, Columbia Británica, Canadá: 10. Shedd Aquarium, Chicago, Illinois



La lista fue seleccionada de entre más de 60 instalaciones desde el sur de Canadá hasta México, donde casi mil ballenas y delfines se mantienen en cautiverio para exhibición y explotación pública y comercial. (I)