Escuela de Formación Afro revitaliza la historia con talleres

Que Alonso de Illescas fue uno de los líderes cimarrones más importantes o que Ecuador acoge el primer palenque libre de América del pueblo negro, son historias que “no se cuentan o que permanecen olvidadas”.

Según Nila de Aguiar, lideresa del Movimiento Afro del Azuay, para dar a conocer estos y otros aportes históricos de la población afrodescendiente se decidió iniciar la Escuela de Formación Afro.

“Uno de los objetivos es que los jóvenes que asisten sean un eje de transformación y que mañana puedan desenvolverse en diferentes espacios y trabajar para el desarrollo de nuestra comunidad”, aseguró la lideresa.

Desde el pasado 27 de abril, unas 30 personas asisten cada sábado de 15:00 a 18:00 a las clases que se dictan en la Casa del Migrante, en las calles Honorato Vásquez y Juan Jaramillo.

Con invitados como Heriberto López y Deyanira López, en este espacio se han abordado diferentes temáticas como Identidad, Ciudadanía, Derechos y Obligaciones, Educación y Afrofeminismo, entre otros.

Mama Yama, quien está al frente del Movimiento Afro, subrayó que la Escuela se hace necesaria para “conocer la situación de la población afro, saber hacia dónde caminamos y lo más importante, la formación como ser humano”.

Por ello, la escuela no está dirigida únicamente al pueblo negro. “Cuando hablamos de Alonso de Illescas no nos referimos al héroe negro, sino al héroe ecuatoriano, la historia negra no es ajena a la historia del Ecuador, es por eso que este espacio es para todos quienes quieran aprender”, indicó Nila de Aguiar.

Además es de carácter intergeneracional e inclusivo, pues asisten niños, jóvenes y adultos mayores, entre quienes se da un intercambio de saberes.

El Movimiento Afro de Azuay, organización sin fines de lucro, trabaja con el apoyo de la Secretaría Nacional de Gestión de la Política y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

El pasado sábado, Esteban Avilés abordó el tema de la programación neurolingüística. (I)