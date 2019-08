"La práctica de ejercicios reduce las cesáreas"

La Organización Mundial de la Salud precisó que el porcentaje de nacimientos por cesáreas en América Latina asciende al 43%.

La región encabeza las estadísticas en comparación con el resto del mundo. Lo normal, según la entidad de salud, debe ser hasta 15%.

Para Marcela Galiano, de Mamis Gym, el ejercicio puede contribuir a cambiar esa situación. La argentina, que es experta en entrenar a embarazadas, desarrolló un método que las alista para el parto. La profesora en educación física explicó su técnica durante su visita por Guayaquil, la cual es parte de la campaña “En momentos únicos”, un proyecto de responsabilidad social que empodera a las mujeres en pro de su salud y bienestar integral.

¿En qué consiste su método de entrenamiento a las embarazadas?

Son ejercicios biomecánicos para que una embarazada los realice: los denominé Mamis Gym.

Por medio de la práctica de ellos he reducido el número de cesáreas en las embarazadas porque se mantiene a la mujer en forma activa.

Es un trabajo holístico, en el que entra la neurociencia, la inteligencia emocional, asesoría en lactancia, la psicofísica y alimentación.

¿La embarazada debe quedarse en la cama?

Es un mito, sobre todo en Latinoamérica. El embarazo es un proceso fisiológico.

Mis ejercicios son para quienes no están en proceso de alto riesgo.

Hay personas que consideran al embarazo como una enfermedad y en realidad la mujer tiene que ir a trabajar y llevarlo de forma normal.

¿Cuál es el peor error?

Quedarse quieta, tener miedo infundado al parto y comer por dos. Lo ideal es comer para dos. Todo lo que tiene que ver con los antojos son mitos. Generalmente, cuando se piensa en antojo significa que el cuerpo necesita ese nutriente o esa vitamina.

¿Por qué mayormente se prefiere la cesárea?

La mayoría me dice que no quiere dolor y tiene miedo. En las entrevistas, previamente al inicio del programa, les explico que no deben temer, porque aún no saben lo que pasará. Por ello, trabajo desde la inteligencia emocional. Muchas han terminado en un parto vaginal, porque aprendieron a conllevar el dolor. Hacemos un entrenamiento con ejercicios de visualización, trabajo del cuerpo, de la pelvis y otros. También relajación y respiración.

¿Recuerdan lo aprendido en el alumbramiento?

Este un entrenamiento, por ello aconsejo que comiencen desde las primeras semanas.

Según una investigación realizada en España, cuando se inicia la actividad en el primer trimestre, se previene la hipertensión y la diabetes gestacional, así como el tiempo de parto.

¿Cómo es el cronograma?

Hay días para las clases y días para las charlas. Trabajo con mujeres que laboran hasta 10 horas en empresas. Hago el programa de acuerdo a la posibilidad de ellas. Cada sesión es de una hora: ejercicio y relajación.

¿Cuánto tipos de ejercicios hay?

Las series varían según la mujer. Por ejemplo, antes de trabajar con una sentadilla observo si es sedentaria, laxa, hiperlaxa o si tiene estabilidad lumbo-pélvica.

Hacemos elongaciones laterales, ejercicio de fuerza, con pelotas, estocadas o desplazamientos, equilibrio, barras, pesas, bancas y más.

Normalmente, la mujer en gestación pierde la gravedad, por el cambio anatomo-fisiológico de la columna.

Hay que colocar la pelvis en una posición neutra para que no haga un ejercicio hiperpresivo, caso contrario podría terminar en una incontinencia.

No estoy de acuerdo con los abdominales comunes, porque son hiperpresivos.

¿Cuáles son los beneficios del parto vaginal?

Hay que traer a los bebés de forma no traumática. No estoy en contra de la cesárea, porque en algunas dejan salir al niño solo. Yo apunto a un parto respetado.

¿Cuál es el mito más extraño?

Mi abuela me decía que debía tomar malta para producir mucha leche. (I)