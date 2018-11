Ludueña: “Yachay Tech tiene aspectos positivos, pese a precariedad”

¿Cómo afectará la reducción del presupuesto a la Universidad Yachay?

En Yachay Tech el efecto es mayor, casi 17%. En dólares significan $ 1,4 millones. El presupuesto de la universidad es bastante reducido.

¿Cuál es el presupuesto anual de Yachay?

Para 2019 nos queda en $ 15,4 millones y en 2018 fue $ 18,6 millones. Estos montos cubren el gasto corriente. Yachay Tech no es una universidad a carta cabal, porque no manejamos presupuesto de inversión, eso se lo ha hecho a través de Yachay EP, pero lamentablemente no nos ha llegado lo suficiente, porque carecemos de los laboratorios, edificios y aulas que requerimos, puesto que no se han entregado las infraestructuras.

¿Existe una diferencia entre Yachay Tech y Yachay Ciudad del Conocimiento?

La ciudadanía no distingue, cree que Yachay Tech ha recibido mucho dinero y se pregunta ¿qué ha hecho? Pero resulta que la U. ha captado muy poco dinero con respecto a la inversión en la Ciudad del Conocimiento.

En la Ciudad del Conocimiento se han invertido $ 411 millones y en Yachay Tech, en todo este tiempo, $ 62 millones (con edificios entregados: $ 84 millones). Esto es 17% con respecto a lo destinado a la Ciudad del Conocimiento.

¿Con la reducción se lograrán construir los laboratorios, aulas y más infraestructura necesaria?

El presupuesto que nosotros manejamos es corriente, no de inversión; por lo tanto, no está en nuestra capacidad terminar los edificios, depende de la Ciudad del Conocimiento Yachay EP. Si esta entidad no recibe dinero, los edificios estarán inconclusos y nosotros no tendríamos las aulas ni la capacidad de hacerlas.

¿Dependerá entonces de Yachay EP la culminación y entrega de las edificaciones?

Dependerá de Yachay EP y de la asignación que le dé el Gobierno Nacional para que pueda culminar la construcción de los edificios. Hay cinco que están paralizados y la posibilidad de que se entreguen en un tiempo razonable no existe.



¿Cómo se solventarán las necesidades académicas de los estudiantes?

Actualmente, tenemos 1.000 estudiantes y 250 están en nivelación. Para los 1.000 tuvimos que pedir prestadas aulas al Instituto Superior de Tecnología, que es aledaño a Yachay.

Funcionamos con salones prestados, carecemos de laboratorios completos, estamos tratando de instalar laboratorios. Hoy tenemos buenos laboratorios en nanotecnología y química, y pensamos instalar uno en catálisis. En septiembre comenzaremos los programas de posgrado.

¿Los laboratorios estarán listos en 2019?

Sí, pero esto sería en conexión con Yachay EP. Si no realiza las gestiones, no podríamos hacerlo. Tenemos un edificio que para ser entregado requiere de $ 1,7 millones. Así ganaríamos 20 aulas más y lugares para los profesores, quienes comparten oficinas por horas. La situación de Yachay Tech es precaria.

¿Cuántos laboratorios requiere la universidad?

Más o menos, por cada dos investigadores deberíamos tener entre 50 a 60 laboratorios. Actualmente tenemos 10 en funcionamiento.

¿Cuál ha sido la respuesta de Yachay EP?

Que no reciben dinero y que no pueden terminar. Nosotros hemos hecho muchas gestiones ante el Gobierno, pero incluso en pronunciamientos del presidente Lenín Moreno hubo comentarios negativos contra la universidad. Yo le expliqué que Yachay Tech tenía aspectos positivos, a pesar de la precariedad en la que ha vivido.

Frente a la situación de la universidad, ¿cuál es el sentir de la planta docente?

Yachay tiene 120 profesores con PhD, 30 que son tutores con maestría y 25 docentes de inglés, pues a partir del quinto semestre las clases son en ese idioma. El 60% de profesores es extranjero; estamos lanzando un concurso de mérito. (I)