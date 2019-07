Docentes de la UNE acuden a la Asamblea por Quiero Ser Maestro 6 y preparan marcha

Profesores y dirigentes de la Unión Nacional de Educadores (UNE) viajarán la noche de este martes 2 de julio a Quito para acudir a la Asamblea Nacional. Allí presentarán documentos de los maestros que han concursado en los procesos y que prueban que han sido inconclusos, las listas de elegibilidad y sobre los concursos que ganaron para nombramientos definitivos. Además exigirán la reforma de los acuerdos 0027 y el 001.

Esta tarde la presidenta de la UNE, Isabel Vargas, se reunirá con los miembros de la Comisión de Educación del Pleno. Antes se concentrarán en los exteriores.

Según Hilario Beltrán, presidente de la UNE Guayas, para la audiencia se movilizarán más de 200 maestros. “Queremos que la Asamblea nos haga una propuesta para que se respete los concursos a los maestros y que no se quite la elegibilidad”.

Aclaró que para este miércoles no han convocado ninguna marcha. Sin embargo, anunció que la próxima semana en Guayaquil sí saldrán a las calles a manifestarse.

La maestra Lucía Ramos, quien tiene nombramiento provisional, aseguró que en agosto de 2017 el Ministerio de Educación realizó una lista de 26.000 profesores que estaban en calidad de elegibles.

En el documento de 280 páginas se establecía que no era necesario inscribirse al Quiero Ser Maestro 6 (QSM), sino solo esperar la fase de mérito y oposición. “Pero ahora que se abre esta y cuando se quiere ingresar no se puede o pierde la característica de docente elegible”.

Para Lucía, los profesores están en una situación peligrosa. Ella realizó el proceso del Quiero Ser Maestro 4. “Esperamos que con el acercamiento que la UNE tendrá con la Asamblea Nacional se den soluciones sobre esto que nos perjudica”.

Asimismo, Martha C. no logró concluir el proceso tras su inscripción en el QSM 4. “Di mi clases demostrativa en el colegio Aguirre Abad pero nunca apareció en el sistema mi puntaje solo me dieron un nombramiento provisional meses después”. Asegura que ahora para inscribirse en la clase demostrativa del QSM 6 le aparece que no es elegible. “Siento que todo esto es un atropello, nosotros lo maestros no tenemos la culpa de que la parte administrativa se hayan demorado tanto para iniciar este nuevo proceso”.

Sin embargo, la ministra de educación, Monserrat Creamer, a través de un comunicado garantizó que en noviembre los docentes del QSM1 al QSM 5 tendrán la oportunidad de recuperar su elegibilidad. (I)