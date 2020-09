Entre enero y junio el Ministerio de Salud canceló $ 170 millones a prestadores privados

Los legisladores de la Comisión de Derecho a la Salud buscaron respuestas sobre los recursos asignados desde el Estado para los pacientes con enfermedades catastróficas, huérfanas o raras, en cumplimiento de una resolución adoptada por el pleno de la Asamblea el 13 de agosto.



El ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, fue convocado. En su intervención explicó cómo funciona el modelo integral de atención de salud para garantizar el acceso y la gratuidad y que para la compra de medicamentos existe un cuadro básico aprobado y un reglamento que autoriza la adquisición de tratamientos que están fuera del cuadro. Ahí están incluidos aquellos que se suministran a los pacientes con enfermedades catastróficas raras o huérfanas.



“En la actualidad no se cuenta con una partida presupuestaria específica para medicamentos para enfermedades catastróficas, huérfanas o raras, siendo así que en la asignación presupuestaria, conforme los recursos económicos disponibles, son asignados en una sola partida”, apuntó Zevallos.



Para 2020 el presupuesto es de 108 millones de dólares para la compra de medicamentos y hasta el momento se han empleado 104 millones. “Muchos medicamentos no están disponibles en el Ecuador. Para hemofilia particularmente hemos destinado cuatro millones de dólares”, acotó el titular de la cartera de Estado.



Varios parlamentarios demandaron respuestas sobre las deudas con instituciones en las que los pacientes reciben los tratamientos paleativos. Ángel Sinmaleza increpó sobre qué se está haciendo y cuándo les van a pagar. Rosa Verdezoto, por su lado, se refirió a Solca y aseguró que el Ministerio está al día con los núcleos de Pichincha y Guayas, pero que adeudan en otras ciudades.



El Ministro defendió su gestión, dijo que entre enero y junio canceló 170 millones de dólares a prestadores privados y 21 millones de dólares a Solca. Pero también expresaron su malestar ante el veto total al proyecto de Código de la Salud del Ejecutivo.



Ángel Sinmaleza rechazó los argumentos que dio el ministro el pasado viernes desde el Salón Azul de la casa de Gobierno.



El legislador Manuel Ochoa cuestionó que no se haya analizado el articulado que traía beneficios.



El ministro Zevallos respondió lo siguiente: “Le recuerdo que es potestad del señor presidente de la República el veto y de aquí no voy a hablar nada más del veto”.



El ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, también fue citado para tratar el desembolso de recursos para este grupo de pacientes, pero se excusó por su agenda de trabajo. (I)