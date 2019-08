Las conquistas de las mujeres para ejercer sus derechos se logran a pulso

Las mujeres no mentimos, nos cuesta aceptar una agresión sexual , nos da miedo y se los digo claro: yo no mentí. ( O )

Escucho los discursos de quienes se oponen a la despenalización del aborto en caso de violación. Las mujeres violentadas no tienen dignidad para ustedes y no merecen opciones o protección. Merecen continuar en silencio con un dolor que se convierte en culpa.

Dallyana Passailaigue

Guayaquil

Una mujer violada no debe ser condenada

El viernes 16 de agosto de 2019 enterré a mi abuela a sus 97 años. Días antes de su partida le pregunté cuál era su opinión acerca de la despenalización del aborto en caso de violación. Me contestó: “No permitas que el Estado se nos meta en la barriga. No permitas que las niñas violadas sean forzadas a parir”.

Por su memoria, la de mis bisabuelas, la de mis tatarabuelas, por mis hijas y las hijas de mis hijas. Por toda mi ascendencia y descendencia femenina. Por las mujeres del Ecuador a quienes me debo y que creen que este tema supera las ideologías porque se trata de nuestro derecho a una vida digna.

Me casé en mayo de 2018 y hoy tengo cinco meses de embarazo. Quizá mi estado me hace más sensible frente a la concepción, especialmente a la no consentida. No es contradictorio defender la vida y al mismo tiempo comprender a las mujeres a las que el Estado no puede proteger, pero sí persigue, judicializa y revictimiza.

Lo entendamos o no, algunas mujeres violadas toman su decisión independientemente de nuestra comprensión, consentimiento o penalización. Estamos frente a un problema de inseguridad, violencia y salud pública. (O)