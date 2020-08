Christian Espinosa: “La difusión de noticias falsas podría ser clave hasta para elegir un gobernante”

En tiempos de confinamiento por la pandemia del covid-19, las actividades laborales, comerciales, educativas y hasta sociales han sufrido un cambio radical y todo se ha volcado a la digitalización y virtualidad.

¿Cómo nos han beneficiado las redes sociales? Es una interrogante que despeja el experto en el tema, Christian Espinosa, de Cobertura Digital. No todas las plataformas o apps son bien utilizadas y en muchas de estas se visualizado el incremento de violencia.

¿Cuál es la importancia que han tenido y tienen las redes sociales en medio de esta pandemia?

Ha habido un antes y un después con la pandemia en el uso de las redes sociales. Para empezar se ha doblado el porcentaje de uso de interconectados con la pandemia. Pero esa hiperconectividad ha llevado a prácticas situaciones que antes eran muy limitadas o parciales, por ejemplo, el tema de la educación en línea tiene un antes y un después.

Los profesores se ven obligados a digitalizarse sin importar el background que tenían antes y ese es un salto que ahora, además, se quiere que no sea improvisado. La primera etapa fue improvisada, pero ahora los padres no quieren más esa improvisación. De hecho hay un cambio también en la educación porque ahora nos damos cuenta de que los niños estén ocho horas frente a una pantalla no es la metodología, ni siquiera la presencial. Entonces eso ya es un cambio a nivel profundo de lo que será la educación.

El otro cambio es la digitalización del comercio y de las marcas, en donde ya las redes no solo sirven para productos que tenían algún tipo de características, sino que se amplifica a todo tipo de productos y servicios, de videollamadas, de psicólogos, gente que vende libros…

Mientras que la producción de noticias ya no depende de redacciones centralizadas tanto desde la producción como el consumo. El consumo de noticias hoy es a través de redes y obviamente se ha duplicado. Hay una sobre oferta de micromedios a través de Facebook, por ejemplo, que lanzan servicios de noticias con el riesgo de que no estén verificadas o hay una sobre oferta de micromedios que dan noticias que antes no había. O potenciando las transmisiones en vivo que también ha sido un gran salto en esta cuarentena.

Las transmisiones en vivo son una manera de relacionarse; antes la relación era máximo a través de WhatsAap y ahora las transmisiones son en vivo son y es una nueva manera de relacionarse.

¿Cuáles han sido las apps que más beneficios han prestado a los usuarios?

Se entiende que Zoom, que se convirtió en la aplicación más bajada por encima de Facebook en algunos picos, e igual con WhatsApp. La interacción ya dejó solo de ser escrita o por mensajería, ha pasado a ser por transmisiones en vivo y entonces ahí se entiende el crecimiento de las apps para hacer pedidos de comida, el canal de e-commerce, hacer los pedidos.

El WhatsApp también y el entretenimiento como TikTok, por ejemplo, donde ha habido un crecimiento mucho mayor e Instagram.

También ha sido la oportunidad de que Internet vuelva a servir para unigente, porque hasta antes de la pandemia Internet había decaído o degenerado solamente en temas de uso de odio. Creo que la pandemia vuelve a unir a mucha gente sobre todo cuando se trata de tribus, de comunidades que se identifican entre sí.

La comunidad de gente que hace yoga y que comparte los cursos, la comunidad del mercadito para hacer los trueques; eso también es un gran logro de la pandemia, que ha vuelto unir a tribus, a comunidades por temas propositivos que no sean solo el discurso de odio en el que se había caído en este tiempo.

Muchas personas usan TikTok como un medio de escape, para quitarse el estrés por el confinamiento

Sí porque permite tener un medio de escape, de entretenimiento, fácil y auténtico y adaptado al celular, que es otra cosa; lo llevas a todas partes y ya no se está tanto en la televisión como era antes, sino en una pantalla vertical, que se consume en formato vertical.

¿Cuáles son los contras en el uso de estas apps?

Lo primero que apareció fueron las noticias falsas, fake news o bulos, si estamos hiperconectados también estamos hiperdesinformados. Hay una mayor conciencia de que existen las noticias falsas, pero en la práctica la gente sigue cayendo en esa trampa, esa es la paradoja.

Falta un trabajo a fondo de educación y lucha contra los algoritmos en las redes sociales, porque están pensadas para que las personas se junten y consuman contenido que se adapte a su manera de pensar y eso normalmente polariza.

Ha crecido la exposición, la sobreexposición, estamos hipervisibilizados, hiperconectados. Estamos sometidos a una hipervisibilidad y si eso se asocia a un ambiente polarizado puede producir problemas de identidad digital cuando la gente no sabe ocupar bien sus redes.

Entonces es muy fácil caer hoy en el linchamiento, si te equivocas y eres una persona pública o inclusive si no lo eres, por errores que se han cometido, que han sido filmados, se han sometido al escarnio público, sin reparar en ningún tipo de responsabilidad de la comunidad que los ataca.

También la hipervisibilidad de los niños expuestos en los perfiles por otra manera de buscar escapar, sacar fotos de tu entorno familiar y eso los expone y los pederastas también han crecido en esta época; los ataques de pederastas es otro riesgo que hay que cuidar.

Lo negativo también que hemos visto en esta cuarentena es que la polarización ha crecido porque las redes te llevan hacia ella, hacia “yo solo acepto a gente que piense como yo”, a las teorías conspirativas, por ejemplo, de los antivacunas.

No se acepta una opinión contraria hasta eliminar amigos porque opinen de manera diferente y eso es un aspecto negativo; la segregación o empezar a hacer a un lado a gente porque no piensan como tú y eso lleva a un crecimiento de la burbuja y de lo que se llama posverdad.

La gente cree solamente la verdad que coincide con lo que piensa y eso es un peligro para la democracia inclusive porque significa que en las próximas elecciones, la difusión de bulos o noticias falsas podría ser clave hasta para elegir un gobernante.



¿A ese nivel?

Claro. Si es que los finalistas tienen pocos puntos de ventaja entre sí, las redes sociales pueden definir tranquilamente un Presidente con la difusión de noticias falsas.

¿Han crecido los trolls durante esta pandemia?

Claro y dentro de ese campo de hiperconectados ha crecido también el discurso del odio promovido por trolls centers, porque hay más cuentas dedicadas a tratar de influir negativamente en las redes sociales con ataques generados en forma intencional y eso por supuesto que ha crecido también en esta pandemia y lamentablemente se ve como una forma de hacer política.

¿El hecho de estar hiperconectados también ha sido motivo para que se refleje más violencia en las redes?

Sí, eso está determinado por cómo operan los algoritmos en las redes sociales. Su modelo de negocio está basado en que solo coteja con tu manera de pensar y no quieres salir de la burbuja y quien se atreva a contradecirte lo puedes ver como tu enemigo.

¿A qué se refiere con los algoritmos?

A que las redes sociales muestran contenido que se adapta a tu manera de pensar. Cada vez que entras a Facebook, si estas a favor de tal tipo de tendencia, vas a ver gente que solo piensa de esa manera; si es que eres animalista verás contenido animalista. Algoritmo es la manera cómo se organizan los contenidos cada vez que ingresas a tu muro, es decir, es un muro que está adaptado a tu manera pensar y eso favorece la polarización.

¿Cree que en algún momento Triller llegue a superar a TikTok?

Los clones de TikTok, hay algunos, está Lasso, Instagram lanzó Reels; la pregunta es si los clones van a superarlo y es difícil porque TikTok se ha desarrollado mucho en estos últimos años y va a ser complejo que la gente quiera salirse.

TikTok ha sabido elaborar una interface propia muy compleja que seguramente va a ser difícil sacar a la generación Z de ahí. (I)