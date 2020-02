Brigadas ‘Toda una Vida’ llegan a la parroquia de Pomasqui

La parroquia Posmaqui, al noroccidente de Quito, vivió una fiesta tras la visita de la Brigada “Toda Una Vida” efectuada, la mañana y tarde de este sábado 22 de febrero de 2020.

En este lugar Dalinda Holguín, de 45 años de edad, se mostró muy agradecida tras la atención que recibió de la Brigada.

La alegría de la señora se reflejó cuando obtuvo los kits de vestimenta y calzado que le obsequió el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), para sus dos hijos mayores. Ellos padecen de discapacidad intelectual superior al 96%.

“Desde que recibo el bono Joaquín Gallegos Lara no volví a trabajar y me he dedicado a cuidar de mis hijos. En especial de Cindy, quien necesita mayor cuidado”, manifestó Dalinda, quien estaba junto a su pequeña.

Su agradecimiento y confianza hacia la Brigada aumentó tras hacer uso de otros beneficios que también ofrecieron los diferentes ministerios e instituciones que, semana a semana, participan en esta iniciativa que, desde noviembre de 2019, recorre el país.

#BrigadasTodaUnaVida | Cientos de personas de Llano Chico (Quito) recibieron la visita de varias instituciones gubernamentales como parte de Brigadas Toda una Vida, iniciativa que acerca los servicios estatales a los ciudadanos.

Es así que, gracias al Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi), Dalinda consiguió información para la adquisición de una propiedad a través de la misión “Casa Para Todos”. Además, visitó la carpa de la cartera de Salud. Allí aprovechó para vacunar a su niña contra la influenza.

Una nueva visita

Este domingo 23 de febrero de 2020, las Brigadas “Toda Una Vida” estarán -desde las 09:00 hasta las 13:00- en las canchas de la liga de fútbol del barrio Colinas del Norte, de la parroquia El Condado, al norte de la capital.

En ellas participarán entidades como BanEcuador, Ministerio de Agricultura, Agencia Nacional de Tránsito, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Policía Nacional y otros. (I)