Los alimentos no son fuente de transmisión del covid-19

Sandra Yagual se asegura de desinfectar las fundas, empaques en las que llegan las compras que hace todos los sábados. Realiza una nueva desinfección de cada producto para guardarlo en las refrigeradora y las alacenas.

De esta manera asegura que los alimentos que consumirá están libres del covid-19, el virus que ha terminado con la vida de miles de personas en el mundo.

“Cuando comenzó la pandemia tenía miedo de que pudiera contagiarme al comerlos, pero hasta ahora no me ha pasado nada”.

¿Los alimentos son fuente de contaminación del covid?

El epidemiólogo Freddy Aveiga aseguró que ningún paciente puede infectarse de covid-19 por la ingesta de alimentos. “El virus se transmite por vía aérea y por contacto”.

Aclara que los alimentos sí se pueden contaminar de covid. “Sin embargo, al ingerirse no serían fuentes para producir una infección por coronavirus. La vía digestiva no es una vía para transmitir la infección”.

Precisamente, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) ha declarado que, si bien la fuente de la infección inicial en China fue algún animal, el virus se está propagando entre las personas, al inhalar las gotitas presentes en el aire cuando una persona habla, tose o estornuda.

De su lado, el médico Bruno Nativi indica que los coronavirus no pueden multiplicarse en los alimentos, pues necesitan un huésped animal o humano para hacerlo, como lo ha mencionado la FAO y la OMS.

“Si el virus llega a estar en la superficie de los alimentos no se replicará y en tiempo determinado o después de una desinfección desaparece”.

Precisamente, la doctora Joselyn Armas señala que la Organización Mundial de la Salud y la Clínica Mayo hicieron un metanálisis para determinar si los alimentos transmiten el virus y no se ha evidenciado contagio por esta causa. Aún se estudia cómo actúa el covid.

Sin embargo, aconseja que las frutas y verduras que se compran por medio de supermercados se laven con agua y jabón antes de colocarlos en la nevera para su consumo.

“Estas pautas sencillas de lavar se deben cumplir al comprar alimentos”.

Asimismo, Aveiga sostiene que las personas pueden ingerir cualquier tipo de alimento, empaquetado o no, pero teniendo en cuenta el correcto lavado de los mismos e higienización de manos, a fin de evitar enfermedades en general, sobre todo las gastrointestinales.

Por su parte, Nativi advierte que el riesgo de contraer infección en los alimentos es casi nula, en comparación con el riesgo de infección por no usar mascarillas, no lavarse las manos y no respetar el distanciamiento social requerido. (I)