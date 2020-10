Acuerdo de cooperación permitirá la investigación marina

La Dirección General de Intereses Marítimos de la Armada del Ecuador (DIGEIM) y el Instituto Marino de Flandes (VLIZ), de Bélgica, suscribieron este martes 6 de octubre, un Memorando de Entendimiento para incrementar la cooperación marina entre los dos países.



El documento fue suscrito por el director general de Intereses Marítimos de la Armada, John Merlo, y por el gobernador de West-Flandes y presidente del VLIZ, Carl Decaluwe. Participó como testigo de honor, el embajador del Ecuador en Bélgica, Pablo Ortiz.



El acto protocolar se realizó de manera virtual y contó con la participación del canciller Luis Gallegos, quien resaltó el compromiso del Ecuador con la protección de los océanos y los ecosistemas marinos, así como el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, en especial el 14, “conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos para el desarrollo sostenible”.



El mencionado acuerdo permitirá el fortalecimiento de los objetivos mutuos encaminados a la ejecución de proyectos de investigación marina, intercambio de información, datos y experiencias para la conservación de los océanos.



Asimismo, fortalecerá la cooperación en el desarrollo y ejecución de proyectos de investigación en colaboración entre la DIGEIM y el VLIZ y sus redes de ciencia marina y costera en ambos países, así como el intercambio de datos e información sobre valoración económica del mar, conservación de los océanos, contaminación, carbono azul, planificación espacial marina, economía azul, pesca ilegal no declarada y no reglamentada, sistema de gestión de infraestructura y datos espaciales marinos, cambio climático, monitoreo del nivel del mar, entre otros.



El Instituto Marino de Flandes es uno de los centros de investigación marina más importantes del mundo y pertenece al Cluster Azul de Flandes, una plataforma de desarrollo e investigación de actividades económicas en el mar.



El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana continuará promoviendo la suscripción de instrumentos internacionales que permitan, entre otras, la eliminación de la pesca ilegal no declarada y no reglamentada (INDNR), así como la protección de la biodiversidad más allá de la jurisdicción nacional. (I)





