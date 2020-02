10 cosas que debemos saber del coronavirus

Con la alerta de casos confirmados de nuevo coronavirus (COVID-19) en Canadá, EE.UU., Brasil y el reporte de otros sospechosos en Chile, las Américas están alertas frente a esta epidemia que amenaza en convertirse en pandemia, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Esta nueva cepa ya cobra la vida a 2.700 personas en China, de ellas 2.612 en Hubei, en cuya capital, Wuhan, se notificó este nueva cepa el 31 de diciembre de 2019. Hasta ahora 30.042 pacientes se recuperaron. Por eso es importante tener en cuenta estas 10 cosas:

1-¿Qué son los coronavirus?

Se llaman así porque tienen puntas en forma de corona en su superficie. Son una especie de cápsula con espinas, que encierra dentro el material genético (ARN). Usan las espinas para entrar en las células humanas.

Es una familia amplia de virus que se reportan en humanos y en animales. Causan resfriado común (fiebre, tos y disnea o dificultad para respirar) hasta enfermedades graves (neumonía, síndrome respiratorio agudo severo, insuficiencia renal e incluso la muerte).

Entre los humanos se conocen seis tipos. (HCoV-229E, el HCoV-OC43, el HCoV-NL63, el HKU1, el SARS-CoV y el MERS-CoV), estos dos últimos eran los de mayor afectación hasta ahora.

2-¿Cuál es el período de incubación del COVID-19?

El COVID-19 es una nueva cepa identificada en humanos. Los estimados iniciales ubican este período entre 1 y 12,5 días. La OMS recomienda que el seguimiento de los contactos de casos confirmados sea de 14 días.

3-¿Cómo se transmiten los coronavirus?

Existen coronavirus en humanos y otros zoonóticos, es decir, viven en los animales y se pueden transmitir a los seres humanos. Esto último ocurrió en el MERS y el SRAS. Las primeras investigaciones del COVID-19 señalan al pangolín como el reservorio potencial.

Cuando una persona tose o estornuda proyecta pequeñas gotículas que contienen el virus y si uno/a está muy cerca, puede inhalar el virus.

4-¿Qué mata el COVID-19?

Algunos desinfectantes químicos pueden matar al COVID-19 como son el cloro y gel a base de alcohol. También disolventes como el éte dietílico, alcohol etílico (etanol) al 75%, ácido peracético y cloroformo. (Tienen poco o ningún impacto en el virus si los aplicas en la piel o debajo de la nariz).

5-¿Cuál es la tasa de letalidad de esta cepa?

La OMS informó que esta se ubica entre el 2% y el 4% en Wuhan. Alrededor del 0,7% fuera de Wuhan.

6-¿Cómo protegerse del COVID-19?

Con un buen lavado y constante de manos con jabón y antisépticos con base de alcohol. Solo esto evita en un 50% las infecciones respiratorias.

Se sugiere el lavado después de toser o estornudar, cuando se cuida a alguien enfermo, antes, durante y después de preparar la comida, antes de comer y después de usar el baño. Además, cubrir la boca al toser o estornudar con el antebrazo o pañuelos desechables y evitar escupir en lugares públicos.

7- ¿Qué mitos hay sobre el coronavirus?

No es necesario usar mascarillas si no hay síntomas respiratorios. En caso de usarla, evite tocarla o realice higiene de las manos.

Si se recibe un paquete de China no se corre el riesgo de contraer el COVID-19. (Los coronavirus no sobreviven por mucho tiempo en superficies de objetos).

Enjuagar la nariz con solución salina regularmente no ha demostrado prevenir infecciones respiratorias. Los antibióticos no funcionan contra los virus, solo contra las bacterias, pero de ser hospitalizado, podría suministrarse antibióticos frente a una posible coinfección por bacterias.

8- ¿Qué más recomienda la OMS?

Evitar el contacto con cualquier persona con gripe o síntomas de resfriado; cocinar bien la carne y los huevos; usar protección al tener contacto con animales vivos salvajes o de granja, lavar las manos cuando pasas de manipular alimentos crudos a cocidos, después de tocar animales y productos de origen animal. Evita tocar los ojos, nariz y boca y el contacto con animales.

9-¿Cuáles medicamentos se utilizan para prevenir o tratar el COVID-19?

Todavía no existe una vacuna contra el coronavirus y esta podría demorar. Se investigan algunos tratamientos específicos, que serán evaluados con ensayos clínicos.

10-¿Cómo se comporta la epidemia?

El 25 de febrero de 2020 China reportó que el número diario de nuevos pacientes curados y dados de alta de COVID-19, superó la cifra de nuevas infecciones confirmadas en China.

Sin embargo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, alertó esta semana del riesgo de una pandemia, ante el reporte de nuevos casos en 37 países, con más de 80 mil contagiados, 77.782 en China.