Wakanda estuvo en la lista de socios comerciales de EE.UU.

Un país ficticio estuvo en la lista de socios de libre comercio de EE.UU., disponible en línea en el sitio del Departamento de Agricultura de la nación norteamericana (USDA, por sus siglas en inglés).

El error fue notado por el programador Francis Tseng, quien publicó el 18 de diciembre en su cuenta de Twitter una serie de capturas de pantalla de la página web de la autoridad. En las capturas figura Wakanda, reino africano del mundo de Marvel Comics, que aparece en una serie de sus películas.

"Al principio estaba muy confundido y pensé que recordé mal el país de la película y lo confundí con otra cosa", comentó Tseng a la agencia Reuters.

Wakanda is listed as a US free trade partner on the USDA website?? pic.twitter.com/xcq1OFTIPh