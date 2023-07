Hombre abandona a su perro en la carretera y fue detenido por la Policía

Un video compartido en redes sociales provocó la indignación y tristeza de usuarios al ver cómo un hombre abandona a su perro en la carretera. En las imágenes se observa a un auto estacionarse y una persona se baja del vehículo, abre la puerta y deja que su mascota salga.

Sin embargo, lo que sucede después provocó el repudio de internautas, cuando el pastor alemán sale del auto, salta, mueve su cola, quiere jugar con su dueño, pero este se sube a su auto, cierra la puerta y lo abandona.

El perro sin entender qué sucede sale corriendo por la mitad de la carretera persiguiendo el auto de su tutor hasta que no puede hacerlo más. El sujeto fue detenido minutos después por las autoridades que dieron con él gracias a la grabación de una cámara de seguridad.

Man arrested after he was caught on camera abandoning his German Shepherd ? pic.twitter.com/k0ugKQhYWd