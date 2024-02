Perro 'finge' estar muerto y salva a una niña de ser atacada

Sin duda alguna el término “el perro es el mejor amigo del hombre” cada vez se vuelve más real. Esto gracias a videos e imágenes que se comparten en redes sociales y que reconfirman que estos animales son fieles y dispuestos a arriesgar su propia vida por sus dueños.

Tal es el caso un perro que salvó a una pequeña niña de ser víctima de un ataque. En una grabación compartida en plataformas digitales, se observa el momento en que un sujeto armado ingresa a una vivienda no precisamente con buenas intenciones.

Cuando lo hace, ataca a un perro, con lo que parece un arma, antes que este reaccione. El can, aparentemente queda tendido en el suelo como si estuviese muerto. En ese momento el sujeto se acerca hacia una menor y apunta a alguien más cuando pasa lo impensable.

El perro se levanta rápidamente del piso y se lanza a defender a su pequeña amiga. De forma inmediata muerde el brazo donde tiene el arma y lo sujeta con fuerza. El sujeto intenta soltarse, sin éxito, mientras el can empieza a tironearlo mientras la niña se libera y huye.

El sujeto suelta el arma y busca la manera de soltarse de un perro que fingió su muerte o simplemente el amor por su dueña fue más fuerte que su herida.

The dog played dead and saved the girl!



This is why dogs are our best friends!

Hero Dog! ❤️ pic.twitter.com/T6j0IYwJ8N