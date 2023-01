Video captó el momento del accidente aéreo en Nepal

En redes sociales se publicó un video del momento preciso del accidente del avión de Yeti Airlines que se precipitó cerca de la localidad de Pokhara, Nepal.

Sonu Jaiswal, de 35 años, que viajaba con un grupo de amigos, transmitió en vivo desde la cuenta de un ciudadano indio identificado como Sonu Jaiswal.

Según el portal de noticias Infobae, “Jaiswal usó su teléfono para transmitir en vivo el aterrizaje del vuelo. Se enfoca en modo selfie y luego da vuelta la cámara para que se vea la nave y el resto de los pasajeros. Asoma el lente por la ventana hasta que el siniestro lo sorprende”.

Entonces, las imágenes se vuelven borrosas y el dispositivo solo logra captar ruidos para, segundos después, mostrar el fuego provocado por el lamentable accidente.

Según medios internacionales, el accidente cobró la vida de al menos 68 personas y los cuerpos de emergencia de Nepal trabajan en la recuperación de los restos mortales.

#Nepal #YetiAirlines plane ATR72 crashed, bodies of 29 people have been retrieved so far! There were 72 passengers on board including 4 crew! The plane had taken off from Kathmandu and crashed in #Pokhara! In which 5 Indians & citizens of other countries were aboard + pic.twitter.com/dRIePAsZBx