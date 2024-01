WhatsApp recibirá mensajes de otras aplicaciones y redes sociales

Una actualización de WhatsApp permitirá a los usuarios recibir mensajes de otras redes sociales. Esta opción se encuentra bajo desarrollo y estará disponible para Android e iOS.

La opción se llama ‘Third-party Chats’ (Chats de terceros) y permitirá que los usuarios de WhatsApp puedan chatear con contactos, pero de otras aplicaciones que cuenten con una opción de mensajería.

Según el portal de noticias RT, “La interoperabilidad de varias plataformas permitirá a otras personas ponerse en contacto con usuarios de la 'app' propiedad de Meta (conglomerado de varias plataformas), aunque no tengan una cuenta allí.”

Esta función es un requerimiento de la Ley de Mercados Digitales que exige a las empresas que den a sus usuarios la posibilidad de comunicarse usando distintas aplicaciones.

Con esto, los usuarios que no son asiduos al usar una aplicación determinada, recibirán los mensajes de todos modos. Así, el pretexto de “lo siento, no uso mucho Messenger” ya no será del todo válido, pues los mensajes de distintas aplicaciones de podrán visualizar en WhatsApp.