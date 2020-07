Universidad de Alabama investiga denuncias sobre "fiestas covid"

Varios estudiantes universitarios de la ciudad de Tuscaloosa (Alabama), en Estados Unidos, que han sido diagnosticados con covid-19 asistieron a fiestas, organizadas a propósito, para ver quién de los presentes sanos es el primero en contraer el coronavirus, informó ABC News haciendo referencia a la concejal de la urbe, Sonya McKinstry.

Ponen dinero en un bote e intentan contagiarse con el covid-19. Quien se contagia primero, recibe el bote.

La funcionaria afirmó que recientemente se enteró de la existencia de estas fiestas, donde los organizadores están invitando a personas infectadas con coronavirus, y que se han celebrado tanto en la ciudad como en sus alrededores, e informó al Ayuntamiento.

"Ponen dinero en un bote e intentan contagiarse con el covid. Quien se contagia primero, recibe el bote", dijo McKinstry. "No tiene sentido. Lo están haciendo intencionalmente", subrayó.

Por otra parte, el jefe de bomberos de Tuscaloosa, Randy Smith, durante una sesión informativa del Consejo de la ciudad, confirmó el comportamiento descuidado de los estudiantes. De acuerdo con Smith, las 'fiestas covid' se han celebrado en las últimas semanas.

Tuscaloosa Fire Chief Randy Smith says they discovered students, who knew they were COVID-19 positive, have been attending parties. This information was given at the pre-council meeting this afternoon. @abc3340

"Pensábamos al principio que era un rumor", indicó Smith a los miembros del Consejo. "Investigamos un poco. No solo los consultorios médicos lo confirman, sino que el estado confirmó que también tenían la misma información", concluyó sin precisar qué se está haciendo para poner fin a este tipo de reuniones.

En tanto que la Universidad de Alabama emitió un comunicado en el que indica que conoce de los rumores de las fiestas desde hace semanas y ha llevado a cabo una investigación exhaustiva y, "aunque no hemos podido identificar a ningún alumno que haya participado en este tipo de actividades, continuaremos haciendo un seguimiento de cualquier información que recibamos y educando a nuestros alumnos sobre las precauciones esenciales". (I)

We have been aware for weeks of the rumors about COVID parties. We conducted a thorough investigation, + although we have been unable to identify any students who may have participated in these types of activities, we will continue to follow up on any information we receive

[1/3]