La UE pone en marcha registro judicial contra terrorismo

Desde septiembre del 2019 funciona en la Unión Europea (UE) el registro de lucha contra el terrorismo, administrado por la agencia Eurojust, que tiene por objetivo reforzar la respuesta judicial en los Estados miembros a las amenazas terroristas y mejorar la seguridad de los ciudadanos.

Ladislav Hamran, presidente de Eurojust, detalló que la misión es poder averiguar con facilidad si los sospechosos están implicados en investigaciones o procesos en otros Estados miembros o si forman parte de una red delictiva.

Entre otras ventajas, compartir información permitirá un ahorro de "tiempo, dinero y recursos" y crear "equipos conjuntos" de investigación cuando el caso implique a varios países.

