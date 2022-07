Ucrania: Hombres en edad militar no podrán abandonar su lugar de residencia

El Ministerio de Defensa de Ucrania, anunció que los hombres en edad militar, entre 18 y 60 años de edad, no podrán abandonar su zona de residencia sin contar con un permiso emitido por las Fuerzas Armadas.

La disposición obliga a los hombres a contactar a las autoridades militares para que dispongan de un permiso que les dé la facilidad de desplazarse a otras regiones de Ucrania que no sean las de su residencia.

"Si una persona se mueve dentro de los límites de una región (...) entonces no hay necesidad de obtener un permiso. Es decir, al salir, por ejemplo, de la región de Kiev a Kiev, no es necesario", ha explicado el coronel del Estado Mayor, Oleksander Klis, quien no cree que la medida afecte a muchas personas.

Ahora las autoridades deben aplicar controles y ajustar la medida, pues desde el inicio de la ofensiva de Rusia, hay miles de personas que salieron de su lugar de residencia y se instalaron en zonas más seguras del país.

“La medida ha despertado "malentendidos" en parte de la sociedad ucraniana, con lo que el presidente del país, Volodimir Zelenski, ha salido al paso para instruir al Ministerio de Defensa y al Estado Mayor para que le trasladen todos los detalles en una reunión el miércoles”, publica la agencia de información Europa Press.

"Pido que de ahora en adelante el Estado Mayor no acepte sin mí tales decisiones", ha señalado Zelenski