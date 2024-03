Militares ucranianos captaron un supuesto OVNI con un dron

Un video compartido en redes sociales muestra el momento en que supuestamente un soldado ucraniano observó un objeto volador no identificado, sí, un OVNI. El uniformado, perteneciente a las Fuerzas Armadas de Ucrania, cree que detectó la nave en forma de disco durante la utilización de uno de los drones de reconocimiento que tienen desplegados en el campo de batalla.

Al respecto, un portavoz de DJI, que fabrica los drones Mavic, dijo que no podía explicar qué habían capturado exactamente los combatientes de las AFU. Admitió que hubo un problema técnico durante la grabación ya que se vio un mensaje de error en ella.

Las imágenes fueron capturadas por el 406º Batallón de Ucrania. Además, se puede escuchar la reacción de los soldados al ver el OVNI quienes se muestran muy sorprendidos por lo que están viendo en la pantalla.

En la conversación, uno cuestiona “¿por qué no puede dispararnos misiles?”, a lo que otro militar pregunta: “¿Qué quieres decir?”. Sorprendido, el militar expresa: “Santo Dios. ¿Qué diablos es esto? ¿Por qué no se mueve?”. Y el otro, ya al darse cuenta del objeto enfatiza: “Les aseguro que es un OVNI, seguro. Permanece en su lugar, en la pantalla”.

En ese momento, otra voz pide: “acércate más (dirigiéndose a quien controla el dron). Está parado, ¿lo ves?”. Mientras, otro militar pregunta: “¿no puedes ver nada en las cámaras térmicas?”. El vídeo finaliza con un soldado sugiriendo: “¿Quizás embestirlo?”.

Ukrainian military spotted a UFO over the war zone - Daily Mail



A spokesman for DJI, which manufactures the Mavic drones, said he could not explain what exactly the AFU fighters had captured. He admitted that there was a technical glitch during the recording as an error message… pic.twitter.com/hJNbN6WwVR