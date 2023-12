Aficionados captan un OVNI en el cielo de Los Ángeles, Estados Unidos

Aficionados de la aviación de Los Ángeles, Estados Unidos, captaron un objeto volador no identificado que se movía junto a un avión comercial.

El video se dio a conocer en los últimos días y se volvió viral en redes sociales.

Peter y Joshua Solórzano usaron un rastreador aficionado y captaron a un avión Douglas KC-10 que reabastecía de combustible al Air Force One en el aire, avión presidencial de Estados Unidos.

Los pilotos del Air Force One no reportaron el encuentro cercano con el objeto volador que se ve en el clip.

El escritor científico británico Mick West, un conocido desacreditador de ovnis, dijo que a su criterio se trata de un globo, que tiene esa forma de moverse porque está más cerca de la cámara con respecto al avión que está más lejos del lente y que se mueve a toda velocidad.

Los expertos aseguran que las condiciones del video no dejan clara la posibilidad para determinar la naturaleza del objeto.

UAP while filming KC10 refueling a F35 over LAX!! What do you think it was? @LAFlightsLIVE

Watch the entire broadcast here➡️ https://t.co/mFxqitN1mG#ufosighting #ufo #lax pic.twitter.com/libIYmozvr