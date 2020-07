Ucrania e Irán inician negociaciones para acordar una compensación por el avión derribado en Teherán

Ucrania e Irán han iniciado este jueves las negociaciones para acordar las compensaciones por el derribo del avión Boeing de Ukraine International Airlines poco después de despegar de Teherán el pasado 8 de enero.



"Hoy en Kiev se iniciaron las negociaciones sobre las compensaciones por el vuelo de Ukraine International Airlines con la participación de una delegación iraní", ha informado el Ministerio de Asuntos Exteriores a través de la red social Facebook.



El Boeing 737 fue derribado cerca de Teherán poco después de comenzar el vuelo PS752 desde Teherán a Kiev, con un saldo de 176 muertos. En un primer momento, las autoridades iraníes dijeron que era un accidente pero días después admitieron que fue derribado por varios misiles lanzados por error por la Guardia Revolucionaria.



Kiev no ha revelado el monto que exige a Irán a modo de indemnización, pero en abril pasado Kuleba insistió ante su homólogo iraní, Mohamad Yavad Zarif, en que esta debe ser adecuada. De los 176 ocupantes fallecidos, según los datos de la aerolínea, 82 eran iraníes, 63 canadienses, once ucranianos (dos pasajeros y nueve tripulantes), diez suecos, cuatro afganos, tres alemanes y tres británicos.



"La justicia prevalecerá, no importa cuánto tiempo y cuántos esfuerzos sean necesarios", añadió el jefe de la diplomacia ucraniana, que afirmó que ha costado tiempo poder sentarse a negociar con la delegación iraní. El informe preliminar de la Agencia de Aviación Civil de Irán sostiene que el avión fue derribado por "un error humano" y señala que hubo un problema con los sistemas de radar iraníes.



Por su parte, Ucrania anunció hace una semana que el análisis de las cajas negras confirma que hubo una "interferencia ilegal en el plan de vuelo". (I)