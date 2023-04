Twitter elimina el visto azul de cuentas verificadas

La amenaza de eliminar los vistos azules que verificaban la identidad de usuarios en la red social Twitter se empezó a cristalizar. Así es, a partir de este jueves, 20 de abril de 2023, quienes no han pagado por mantener esta insignia empezaron a perderla.

Atletas, artistas, periodistas e incluso medios de comunicación empezaron a perder la marca que les permitía asegurar que no se trataba de una cuenta impostora y que realmente son ellos.

Celebrities have started losing their checkmarks as Twitter gets rid of legacy verification, unless they pay for Twitter Blue. pic.twitter.com/nGxfBNsLJu