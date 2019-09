Trump pelea en Twitter con John Legend y Chrissy Teigen

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se enfrenta a las celebridades que critican su gestión en las redes sociales generando incluso tendencias. En contexto, el músico John Legend y la modelo Chrissy Teigen fueron atacados por el mandatario luego de cuestionar a su gobierno.

Trump señaló en Twitter que, al contrario de Barack Obama ( expresidente) , él sí pudo sacar -a la Reforma a la Justicia Penal- conjunto con un grupo de senadores, apuntando a que los republicanos merecían todo el crédito. Agregó que existían personas que no tuvieron nada que ver y que estaban recibiendo elogios como “el aburrido músico John Legend y su mujer con la boca sucia, quienes ahora están hablando de lo genial que es, pero no los vi cuando necesitábamos ayuda para aprobarlo”.

....musician @johnlegend, and his filthy mouthed wife, are talking now about how great it is - but I didn’t see them around when we needed help getting it passed. “Anchor”@LesterHoltNBC doesn’t even bring up the subject of President Trump or the Republicans when talking about....