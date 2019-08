Trump vincula control de armas a reforma migratoria

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió a los opositores demócratas una ley de armas más estricta a cambio de la reforma migratoria que ha exigido.

Republicanos y demócratas deberían ponerse de acuerdo sobre "verificaciones de antecedentes" para los compradores de armas, escribió Trump este lunes 5 de agosto del 2019 en Twitter, antes de un discurso muy esperado sobre los ataques con armas de fuego en Texas y Ohio, ocurridos este fin de semana.

Tal reforma, aseguró Trump, podría "posiblemente" estar vinculada a la "muy necesaria reforma migratoria". Y agregó: "Tenemos que sacar algo bueno, quizás magnífico, de estos dos trágicos eventos."D

A continuación, Trump responsabilizó a los medios de comunicación por los sucesos del fin de semana: "Los medios tienen una gran responsabilidad con la vida y la seguridad de nuestro país", tuiteó y añadió: "Las noticias falsas han contribuido a la ira y la rabia que se han acumulado durante muchos años. ¡Las coberturas de noticias tienen que empezar a ser más justas, equilibradas e imparciales, o estos problemas terribles solo empeorarán!"

Trump, se dirigirá a la nación este lunes, tras los dos tiroteos perpetrados el fin de semana, que dejaron 29 muertos y una ola de críticas contra el mandatario, por alimentar las tensiones del país con su retórica incendiaria. La hora de la locución del presidente será a las 10:00 locales, según adelantó la Casa Blanca.

