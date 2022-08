Torrenciales lluvias en Pakistán dejan más de mil muertos

Las fuertes lluvias azotan a Pakistán, desde que inició la época lluviosa en Junio, autoridades ya contabilizan al menos 1033 muertos, mientras que miles de personas han sido evacuadas, al menos 4.2 millones de personas se han visto afectadas por el temporal invernal, lo que ha obligado al gobierno a declarar estado de emergencia.

También más de 3.000 kilómetros de carreteras y más de 680.000 viviendas se han visto afectadas, según datos de la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres

El primer ministro Shahbaz Sharif, pidió ayuda internacional para combatir los daños causados por las mortales inundaciones, un comunicado del gobierno lo citó diciendo que 300 niños estaban entre los muertos.

Videos en redes sociales dan cuenta del nivel de destrucción que traen consigo las lluvias, como el emblemático hotel New Honeymoon que fue llevado por la corriente del río Swat, aquí no hubo víctimas, ya que los turistas y el personal abandonaron el hotel ante la alerta

