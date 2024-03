Bolivia: un repentino aluvión sorprendió a la población de La Paz

Videos compartidos en redes sociales muestran el momento en que un aluvión sorprendió a los habitantes de una zona de La Paz, Bolivia. Según información oficial, esto ocurrió como consecuencia de las lluvias registradas en esa ciudad, lo que provocó que el río Huayñajahuira se desborde.

La acumulación del agua provocó que el río salga de su cauce, inunde las calles, arrase vehículos y hasta a un trabajador municipal que redirigía el tránsito. En las imágenes se puede observar cómo de un momento a otro la fuerza del agua toma desprevenido a conductores y peatones.

En otro video se puede ver, desde el interior de un vehículo, el momento en que el agua comienza a arrasar todo a su paso. Hasta el momento no se ha informado sobre víctimas tras este aluvión que, según informaron, ocurrió este miércoles 20 de marzo de 2024.

La Paz, Bolivia ?? (Mar 20, 2024)

Torrential rains caused the overflowing of the La Paz River, which swept away several people and vehicles. Areas such as Calacoto, Achumani, Aranjuez, Cota Cota and Amor de Dios were the most affected. pic.twitter.com/WYdlCzYnWB