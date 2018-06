Al menos 5 muertos en tiroteo en periódico de EE.UU.

Un tiroteo registrado en la redacción del periódico regional Capital Gazette, ubicado en Annapolis (Maryland, EE.UU.), dejó al menos 5 personas fallecidas y varias heridas de gravedad, confirmaron las autoridades.

Un periodista del Capital Gazette, Phil Davis, testigo del hecho, relató en Twitter que hubo un solo agresor que disparó contra la puerta de vidrio de la oficina, antes de entrar y abrir fuego contra los empleados.

"No hay nada más aterrador que escuchar a varias personas recibir un disparo mientras estás debajo de tu escritorio, y luego escuchar al pistolero recargar su arma", escribió en Twitter.

There is nothing more terrifying than hearing multiple people get shot while you're under your desk and then hear the gunman reload