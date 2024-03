Rusia: medios hablan de 40 muertos y 100 heridos tras un tiroteo en una sala de conciertos.

En redes sociales se compartieron imágenes de lo que ocurrió este viernes, 22 de marzo de 2024, en la sala de conciertos Crocus City Hall en Moscú, Rusia. Según información de medios locales, cuatro sujetos encapuchados abrieron fuego contras los asistentes a un evento en ese lugar.

Los medios reportan que la cifra de muertos aumentó a 40 tras el tiroteo, esto según informó el Servicio Federal de Seguridad (FSB). También resultaron heridas más de 100 personas.

Según detallaron, los individuos arrojaron una granada o bomba incendiaria la que provocó un incendio en el lugar. Al escuchar las detonaciones, las personas que se encontraban en el lugar se tiraron el suelo para evitar ser alcanzados por las balas. Los autores serían terroristas islamistas wahabíes, según información extroficial.

Según reportes de medios internacionales cerca de las 15:00 de este viernes, la sala de conciertos Crocus en Moscú continúa colapsando a pesar de los esfuerzos de los equipos de bomberos rusos, con equipos de fuerzas especiales todavía dentro del edificio intentando encontrar supervivientes.

En un video compartido se puede observar el momento en que el humo provoca la salida de los asistentes y momentos después se escuchan las detonaciones, esto provoca que la gente se tire al suelo e intente protegerse.

Estas personas tuvieron que esperar entre 15 y 20 minutos para poder huir del sitio y ponerse a buen recaudo. Para poder hacerlos tuvieron que arrastrarse hasta ponerse a salvo. Según un corresponsal del medio Ria Novosti habría personas heridas.

