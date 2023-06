Sergio Calderón, actor de 'Piratas del Caribe', falleció a los 77 años

Sergio Calderón, actor mexicano que actuó en películas como ‘Piratas del Caribe’ y ‘Hombres de Negro’, murió a los 77 años. Falleció rodeado de su familia; posiblemente producto de una neumonía.

El hombre nació en 1945 y se mudó desde muy pequeño a México. En esa ciudad comenzó su travesía en el cine. Se matriculó en el Instituto Andrés Soler de la Asociación Nacional de Actores, donde desarrolló sus habilidades y talento.

Sin embargo, en 1970 llegó su primera película llamada ‘El Puente en la Jungla’, del director John Huston. Como su talento era grande, en esta cinta brilló y fue la oportunidad para seguir actuando en otras producciones.

Uno de sus papeles más recordados fue en 2007 en Piratas del Caribe: en el fin del mundo. Allí interpretó al capitán Vallenueva, un pirata de origen español que se encuentra con los protagonistas.

A este se suma un singular personaje ‘Cabeza de una vara’, en la película 'Hombres de Negro'. En el filme se observa a un alien que tiene el fabuloso poder de camuflarse, ante la persecución de los agentes.

Sin olvidar la película 'Duck, You Sucker!' de Sergio Leone y 'Under the Volcano' de John Huston.