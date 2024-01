El actor Alec Musser falleció a los 50 años de edad

Alec Musser, actor y deportista, falleció el pasado fin de semana, según confirmó su prometida Paige Press.

Musser, de 50 años de edad, fue recordado por participar en la película ‘Son como niños’. En el filme tiene un pequeño papel como un turista que intenta seducir a las protagonistas de la historia.

El actor tuvo participaciones en producciones como ‘All My Children’, ‘Road to the Altar’, ‘Desperate Houswives’ y otras más.

El mismo Adam Sandler, protagonista y productor de ‘Son como niños’, envió un mensaje en sus redes sociales a propósito de la muerte del actor.

"Amo a este chico. No puedo creer que se haya ido. Un hombre maravilloso, divertido, buen hombre. Estoy pensando en la familia de Alec Musser y les envío todo mi amor. Un verdadero amor de persona", escribió Sandler.

Si bien la muerte del actor tuvo lugar el fin de semana, medios internacionales confirmaron la formación un día después del lamentable suceso.

Hasta el momento no se confirmó la causa de la muerte de Musser.