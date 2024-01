Christian Oliver, famoso actor alemán, falleció en un accidente aéreo

Christian Oliver, famoso actor alemán, falleció en el Caribe tras sufrir un accidente aéreo. El artista estaba acompañado de sus dos hijas, Madita y Annik.

Medios internacionales reportaron que el avión en el que viajaban se estrelló cerca de la isla Bequia. El piloto de la nave también falleció en el percance.

Minutos después del despegue, el avión presentó problemas y cayó al océano. La Guardia Costera de San Vicente y Granadinas lograron, con ayuda local, recuperar los cuatro cuerpos.

En redes sociales se compartió un video en el que se ve, supuestamente, el momento en el que el avión se estrella en el agua.

VIDEO: Actor Christian Oliver and his two young daughter have tragically been killed in a plane crash in the Caribbean.



The victims of the crash have been identified as Christian Klepser, 55, Madita, 10, and Annik, 12.



The pilot was also killed in the crash.



Christian… pic.twitter.com/5Tk4KtLcv2