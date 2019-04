Casos de sarampión siguen subiendo en EE.UU. y alcanzan cifra récord desde 1994

Los funcionarios de salud explicaron que el número de casos aumentó en 78 en la última semana y que ya hay 22 estados del país que han reportado enfermos contagiados.



Los CDC indicaron que 66 personas han sido hospitalizadas debido a esta dolencia, enfermedad que se declaró erradicada del país en el año 2000, y que un tercio de los casos registrados son niños menores de 5 años.



El director de los CDC, Robert R. Redfield, destacó que las vacunas son "seguras" y descartó que causen "autismo", tal y como aseguran personas que consideran que hay alguna relación entre las mismas.



Redfield dijo en un comunicado que trabajan para convencer al más del 5 % de personas que deciden no vacunar a sus hijos para que entiendan su importancia.



"Es imperativo que corrijamos la información errónea y tranquilicemos a los padres temerosos para que protejan a sus hijos de las enfermedades que tienen un impacto duradero en la salud", afirmó.



Aproximadamente el 1,3 % niños menores de 2 años (100.000 infantes) no han sido vacunados, lo que los hace vulnerables al brote actual de sarampión, lamentó.



Redfield dijo que hay que "eliminar nuevamente el sarampión" y prevenir además nuevos futuros brotes de enfermedades contagiosas.



Las autoridades sanitarias indicaron que no se reportó ningún fallecimiento entre las 66 personas hospitalizadas.



En 1994, el número de casos de sarampión fue de 963, cifra que se podría superar este año pues apenas han pasado cuatro meses de este 2019 y se trata de una enfermedad muy contagiosa que se propaga por el aire. (I)