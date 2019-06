La Reina Isabel II celebra su cumpleaños con desfile militar

La reina Isabel II de Gran Bretaña celebró este sábado, 8 de junio su cumpleaños oficial con el desfile anual Saludo a las Banderas, una muestra tradicional militar de su país.

Alrededor de 1,400 soldados con sus abrigos escarlatas ceremoniales desfilaron ante la reina en la ceremonia en el desfile de la Guardia Ecuestre en Westminster.

Her Majesty is joined by The Duchess of Cornwall, The Duchess of Cambridge and The Duke and Duchess of Sussex #TroopingtheColour . pic.twitter.com/mpRJ0r5NvX

Entre los miembros de la realeza británica que participaron se encontraban el príncipe Carlos, el príncipe Guillermo y su esposa Kate, y el príncipe Enrique y su esposa Meghan.

Miles de espectadores se congregaron a los lados del desfile o se reunieron en el cercano parque de St. James para ver el espectáculo.

Royal Colonels: The Prince of Wales @welshguards, The Duke of Cambridge @irish_guards, The Duke of York @GrenadierGds and The Princess Royal of The Blues and Royals @HCav1660 accompany HM on horseback, along with The Duke of Kent, Royal Colonel of @scots_guards #QBP2019 pic.twitter.com/K1l8gk0Ewx