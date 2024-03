¿Dónde está Kate? Alerta por el nuevo anuncio que dará la Familia Real británica

Kate Middleton es una de las figuras de la Familia Real británica que ha pasado desapercibida desde que, en 2011, se casó con el príncipe Guillermo hijo de la fallecida princesa Diana de Gales. Sin embargo, en los últimos meses Kate ha estado en el ojo de la prensa y del mundo entero. Esto ocurre luego de que se sometiera a una cirugía. Desde entonces, la princesa no ha aparecido públicamente. A estos escenarios se suman su foto editada, su larga recuperación y las teorías que se barajan desde su desaparición.

Kate de 42 años fue vista por última vez junto a su familia el 23 de diciembre de 2023. En el palacio de Buckingham se han emitido comunicados para calmar a los seguidores de la familia, que ya empiezan a armar teorías sobre su ausencia.

Wishing The Princess of Wales a very happy birthday today! ?? ? @ChrisJack_Getty pic.twitter.com/NhkHYdTFIf

Fue vista este fin de semana

Según el diario británico The Sun, Kate fue vista este último fin de semana. La princesa de Gales ha sido observada en público junto a su esposo, Guillermo. Kate estuvo de compras el sábado con su marido y parecía "feliz, relajada y saludable", detalla la publicación.

Princess Kate spotted out and about for first time since surgery as she visits farm shop with Prince William pic.twitter.com/hg8xU5UdoX