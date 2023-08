Plataforma Yoto eliminó de sus listas la canción 'Fat Bottomed Girl' de Queen

Yoto, plataforma digital dirigida a niños, decidió sacar de su repertorio la canción ‘Fat Bottomed Girls’ de la legendaria banda Queen, por considerarla ofensiva, según Daily Mail.

Según medios internacionales, la canción es dedicada a “mujeres con curvas” y fue escrita en 1978 por el guitarrista de la banda, Brian May. EL tema se volvió muy popular entre los seguidores de la banda y los amantes de la música.

“Una fuente de la industria musical comentó a Daily Mail que nadie podía entender por qué "una canción tan bondadosa y alegre no puede ser aceptada en la sociedad actual". También agregó que no entiende "por qué las personas de todas las formas y tamaños no pueden ser apreciadas"”, publica RT.