VIDEO: Kate Middelton, princesa de Gales, anuncia que tiene cáncer

La princesa de Gales, Kate Middelton, apareció en un video publicado en la cuenta oficial de la familia real en el que informó que tiene cáncer y que se encuentra en las primeras etapas de tratamiento de la enfermedad.

El anuncio lo dio este viernes, 22 de marzo de 2024, en medio de una avalancha de especulaciones que se dieron tras su repentina desaparición de eventos y de cámaras. “Quiero agradecer personalmente por todos los maravillosos mensajes de apoyo recibidos”, empieza el video de 2:20 de duración.

En la grabación cuenta que en enero pasado, como fue de dominio público, se sometió a una cirugía de abdominal que se pensó y que su condición no era cancerosa. Sin embargo, las pruebas que se realizara posteriormente desvelaron que tenía cáncer.

Kate, de 42 años y esposa del heredero al trono, indicó que, al descubrir la enfermedad, sus médicos le recomendaron que inicie un tratamiento de quimioterapia preventiva y que ahora se encuentra en las primeras etapas de ese proceso.

Middelton aprovechó para confesar con su familia se han tomado un tiempo para procesar esta noticia de forma privada y que junto con su esposo, William, buscaron la forma para contarles a sus tres hijos, George, Charlotte y Louis, sobre esto y asegurarles que ella estará bien.

Además, elogió a su esposo por acompañarla durante este proceso y ser una “gran fuente de consuelo y tranquilidad”, al tiempo que aseguró que cada día se volvía más fuerte y que está enfocada en “mente, cuerpo y espíritu”, tres factores que le ayudarán a sanar.

Finalmente, la princesa de Gales pidió a la gente y opinión pública que comprendan que necesitan tiempo, espacio y privacidad mientras completa su tratamiento. Además, envió un mensaje a quienes han sido afectados por el cáncer para que no pierdan la fe, “no están solos”, concluyó Kate.

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK