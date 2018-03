Raúl Castro logra mejor resultado en elección a diputado con 98,77 % de votos

El presidente de Cuba, Raúl Castro, logró en las elecciones generales del 11 de marzo el mejor resultado del país al ser elegido diputado con un 98,77 % de los votos por el municipio del Segundo Frente, en Santiago de Cuba; mientras que su previsible sucesor, Miguel Díaz-Canel, obtuvo el 92,85 %.



Aunque Castro, con 86 años, dejará la Presidencia el mes que viene, no se retira del todo de la política ya que, además de haber sido electo diputado, seguirá hasta 2021 al frente del Partido Comunista de Cuba, que controla las estructuras de poder.



El primer vicepresidente, Miguel Díaz-Canel, de 57 años, salió elegido diputado en su ciudad natal de Santa Clara, en el centro de la isla, donde en general se le recuerda como un dirigente competente y cercano desde sus tiempos como primer secretario provincial del Partido Comunista de Cuba (PCC) entre 1994 y 2003.



Díaz-Canel, designado por Castro como "número dos" de su Gobierno en 2013, es para muchos analistas y observadores el candidato más claro para asumir la Presidencia el próximo 19 de abril, cuando la nueva Asamblea Nacional que se votó en los comicios del 11 de marzo se instaure y elija, entre otros cargos, al próximo mandatario.



En esos comicios en los que se eligieron a los 605 diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular, la participación fue del 85,65 % según los datos definitivos del censo actualizado, que se elevó a 8,63 millones de electores tras sumar las personas incluidas durante la jornada electoral.



El 94,42 % de las boletas fueron válidas, el 4,32 % en blanco y el 1,26 % nulas; mientras que el 80,4 % de los electores votó por todos los candidatos que aparecían en la papeleta.



Del total de diputados, siguen a Castro entre los más votados Alexis Estévez, por el municipio guantanamero de Maisí, con el 97,4 % de los votos; y Lázaro Expósito, que obtuvo el 96,92 % de los votos en Santiago de Cuba, donde es primer secretario provincial del PCC desde 2009.



También fueron electos con un alto porcentaje de votos "históricos" de la Revolución, como el segundo secretario del PCC, José Ramón Machado Ventura, de 87 años, con el 92,86 % en Guantánamo; o el vicepresidente y comandante Ramiro Valdés, de 85 años, que logró el 90,7 % de los votos en su natal Artemisa.



Entre los altos cargos que no provienen de la generación histórica y que todo apunta a que mantendrán un papel relevante en el futuro Gobierno, el mejor resultado, con un 91,36 % de los votos, lo logró Mercedes López de Acea, primera secretaria del PCC en La Habana, miembro del buró político del partido y vicepresidenta del Consejo de Estado.



El canciller Bruno Rodríguez fue elegido con el 81,9 %; el presidente de la Asamblea Nacional, Esteban Lazo, con el 88,6 %; el ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Leopoldo Cintra Frías, con el 87,3 %; y el ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Rodrigro Malmierca, con el 83 %.



Mariano Murillo, vicepresidente, ex ministro de Economía y conocido como el "zar de las reformas", obtuvo un resultado relativamente bajo, con el 79,9 % de los votos por el distrito de Plaza de la Revolución en La Habana.



En ese mismo distrito, la hija del presidente de Raúl Castro, la sexóloga y directora del Centro Nacional de Educación Sexual, Mariela Castro, fue elegida con el 83,9 % de los votos.



El historiador de La Habana Vieja, Eusebio Leal -una figura muy querida en esa ciudad porque desde hace décadas se ha ocupado de la restauración del casco histórico de la capital- logró por ese distrito el 86,6 % de los votos.



Por La Habana Vieja se eligió también al diputado que logró el porcentaje de votos más bajo de todo el país, Isael Alfonso Graña, con el 71,37 %. (I)