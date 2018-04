Miles de personas protestaron en Irak contra ofensiva de EE.UU. en Siria

Miles de seguidores del clérigo chií iraquí Muqtada al Sadr se manifestaron este domingo, 15 de abril, en Bagdad y en otras provincias de Irak contra el ataque de EE.UU., Francia y el Reino Unido a posiciones gubernamentales en Siria, supuestamente dedicadas a la fabricación y almacenamiento de armas químicas.



Los manifestantes se concentraron en la plaza de Tahrir (Liberación, en árabe), situada en el centro de Bagdad, y levantaron pancartas en las que se podía leer: "No, no, América", "No, no a la invasión" y "América mata a los civiles sirios bajo el nombre de democracia".



Fuentes policiales indicaron que las fuerzas de seguridad iraquíes cortaron las diferentes carreteras que comunican con la plaza de Tahrir por "motivos de seguridad".



Ayer EE.UU., Francia y Reino Unido lanzaron más de 100 misiles contra posiciones asociadas al programa de armamento químico de Damasco, como represalia del presunto bombardeo químico de hace una semana en un área bajo control opositor de las afueras de Damasco. (I)