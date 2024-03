Estados Unidos: un tiburón blanco atacó una embarcación

Momentos de pánico vivieron los tripulantes de una embarcación en Estados Unidos cuando el bote en el que navegaban fue atacado por un tiburón blanco. El hecho ocurrió frente a las costas de Sarasota, Florida, y quedó registrado en un video.

En las imágenes se puede observar el momento en que el enorme tiburón arremete contra el bote e incluso parece morderlo. Esto ante la mirada atenta de personas que no daban crédito a lo que estaban presenciando.

“Va a devorar nuestro motor”, exclama un hombre mientras el animal rodea al barco. En otra parte de la grabación se ve el tamaño del tiburón y sus colmillos, algo que causó más pánico en la tripulación que solo esperaba que pare el ataque y que se aleje.

A continuación el video que fu compartido en redes sociales en el que se puede ver el momento del ataque:

“It’s going to eat our engine!” ? A group of friends boating off the coast of Sarasota, Florida, had a dramatic encounter with a great white shark. pic.twitter.com/BwrrAq7nP5