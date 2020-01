El príncipe Harry expresa "gran tristeza" por alejarse de la familia real

El príncipe Harry expresó el domingo 19 de enero del 2020 su "gran tristeza" por la forma en que él y su esposa Meghan renunciaron a sus títulos nobiliarios como parte de su acuerdo de separación de la familia real británica.

"Me produce gran tristeza que se haya convertido en esto", dijo el príncipe. "Nuestra esperanza era seguir sirviendo a la reina, a la comunidad y a mis asociaciones militares, pero sin financiamiento público. Lamentablemente, eso no es posible", agregó.

El acuerdo alcanzado para sellar la separación de la familia real despojó a Harry y Meghan de fondos públicos, y les exigió que reembolsaran 2,4 millones de libras (unos 3,1 millones de dólares) utilizados en la renovación del complejo donde viven, cerca del castillo de Windsor. Harry también se vio obligado a renunciar a sus grados militares y condecoraciones conseguidas con dos misiones en Afganistán con el ejército británico.

En el video divulgado en la noche del domingo, puede verse a Harry explicando a interlocutores lo ocurrido en al proceso de separación de la familia real, y afirma que posee un "enorme respeto" por la reina Isabel II. "Ha sido un privilegio estar a su servicio, y continuaremos a hacerlo", afirmó.

