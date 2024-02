Encuentran una tortuga caimán a miles kilómetros de distancia de su hogar

Una tortuga caimán, conocida por su aspecto aterrador, fue encontrada en el lago Urswick Tarn, cerca de Ulverston, Reino Unido. Así lo reportó el medio británico The Guardian.

Estas tortugas son nativas del agua dulce de Estados Unidos y, por lo general, se encuentran en pantanos y ríos de Florida, por lo que resultó raro encontrar un espécimen a miles de kilómetros de distancia.

Esta especie de reptil tiene un caparazón con aspecto de armadura y los expertos sostienen que posee una mandíbula tan poderosa que podría romper huesos.

Los veterinarios que atienden a la tortuga, señalaron que el animal fue abandonado en el estanque por una persona que la tenía como mascota.

Según el portal de noticias RT, “Denise Chamberlain, concejala parroquial de la localidad de Urswick, fue quien atrapó al animal. Ella había vivido en EE.UU. y conocía que pueden ser peligrosas, por lo que utilizó una cesta de compras para protegerse mientras rescataba a la tortuga”.

La tortuga caimán suele esconderse en el barro y abrir la boca, esperando que un pez, atraído por su lenga roja brillante, se acerque tanto para cazarlo y así alimentarse.

