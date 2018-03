Presidenciable colombiano Gustavo Petro denunciará a la OEA supuesto atentado

Durante una visita que hará a Washington, Petro, del Movimiento Colombia Humana, se reunirá con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y luego acudirá a un encuentro con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), detalló su campaña en un comunicado.



Petro, que fue guerrillero del grupo M-19 y entre 2012 y 2015 alcalde de Bogotá, denunció que el vehículo blindado en que viajaba camino a un acto político en Cúcuta fue tiroteado en medio de un enfrentamiento entre simpatizantes suyos y detractores.



En una entrevista con la emisora W Radio, el candidato denunció que "había caído en una trampa", cuyo objetivo "no era sabotear la manifestación", sino asesinarle.



Sin embargo, la Fiscalía General afirmó ayer que el vehículo no fue impactado por disparos de arma de fuego.



El análisis efectuado por los investigadores "permite conceptuar que las huellas de violencia de este vehículo no corresponden a impactos producidos por proyectiles disparados por armas de fuego", dijo el director del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, general Luis Alberto Pérez Albarán.



Petro ya acudió a la CIDH en 2014, cuando fue destituido de la Alcaldía de Bogotá por supuesto mal manejo de una crisis de basuras de finales de 2012, con base en una decisión de la Procuraduría (Ministerio Público), pero meses después fue reintegrado en el cargo.



Los colombianos celebrarán elecciones legislativas el próximo domingo, y volverán a las urnas el 27 de mayo para la primera vuelta de las presidenciales. (I)