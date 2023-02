Polémica por subtítulos en medio de la presentación de Bad Bunny en los Grammy

Durante la noche de entrega de permios Grammy, Bad Bunny se presentó delante de quienes asistieron a la gala y de millones de personas que vieron el evento por televisión y se desató una polémica por un detalle la transmisión en vivo.

Resulta que mientras Bad Bunny, artista puertorriqueño, cantaba sus éxitos en el escenario, en los subtítulos se limitaron a colocar "SINGING IN NON-ENGLISH" (cantando en un idioma diferente al inglés).

Esto provocó la ira de los internautas y usuarios de redes sociales, quienes consideraron que el hecho de que no se hayan tomado el trabajo de traducir la letra de la canción es una señal de “ignorancia” y “racismo”.

As a Puerto Rican, Latina and Spanish speaker, putting "[SINGING IN NON-ENGLISH]" while Bad Bunny (one of the most popular artists in the world) sings in Spanish in a country with millions of Spanish speakers, is IGNORANT and INSULTING. Do better CBS. #Grammys2023 pic.twitter.com/kPanAYlymt

Según el portal de noticias de Yahoo, “Y las cosas no quedaron allí. Bad Bunny se hizo acreedor del premio como Mejor álbum de música urbana por 'Un verano sin ti'. Al ofrecer su breve discurso de aceptación, cosa que hizo en inglés y en español, el boricua fue nuevamente interpretado por los subtítulos de la misma manera que lo fue al momento de cantar. Al borde inferior de la pantalla de la TV se podía leer "SPEAKING NON-ENGLISH" (hablando en un idioma diferente al inglés), lo que terminó de desatar la furia de algunos de los espectadores del show”.

WTF @RecordingAcad @CBSTweet @Trevornoah Bad Bunny wins a Grammy, and when he speaks some Spanish during his acceptance speech the best you can do in the close captioning is to type “NON-ENGLISH” ?!?!? Just a little racist. Do better. Be prepared with a multilingual captionist. pic.twitter.com/J27xkTpABx